Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, başkent Caracas’ta katıldığı bir etkinlikte devlet televizyonu VTV’ye yaptığı açıklamada, petrol satışından elde edilen gelirle ülke ekonomisinin güçlendirildiğini söyledi. Rodriguez, Washington yönetiminin Venezuela’dan satın aldığı 500 milyon dolarlık petrol anlaşması kapsamında ilk ödemenin alındığını ifade etti.

Rodriguez, “İlk 500 milyon doların 300 milyonu ülkeye girdi. Piyasanın güçlendirilmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Döviz ve Enflasyona Karşı Önlemler

Enflasyon ve döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalara karşı hükümetin tedbirler aldığını belirten Rodriguez, önümüzdeki süreçte ülkeye döviz girişinin devam edeceğini vurguladı. Petrol gelirlerinin özellikle finansal istikrar açısından kritik önemde olduğu kaydedildi.

ABD-Venezuela Arasında 500 Milyon Dolarlık Anlaşma

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile Venezuela arasında 500 milyon dolar değerinde bir petrol anlaşması imzalandığını daha önce kamuoyuna duyurmuştu. Leavitt, 7 Ocak’ta yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Venezuela’daki geçici yönetim üzerinde “maksimum nüfuza” sahip olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela’daki geçici yönetimin ABD’ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini açıklamıştı.

Rodriguez Geçici Devlet Başkanlığı Görevini Üstlendi

ABD’nin Venezuela’ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından, yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis’te yemin ederek 5 Ocak’ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini devralmıştı.

Rodriguez, yemin törenindeki konuşmasında, “ABD’de rehin tutulan Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in kaçırılmasından büyük üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı.