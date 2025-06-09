Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atanan ve 2017'de terör Örgütü PKK'nın Kozluk Belediye Başkanı'na yönelik saldırısı sırasında, vücuduna mermi isabet etmesiyle şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

"Şenay Aybüke Yalçın'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz"

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgi, saygı ve rahmetle Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yılmaz’ı anıyoruz. Vatan sevgisiyle doğlu yüreğiyle, öğrencilerine ışık olan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. ifadelerine yer verdi.

Sevgi, saygı ve rahmetle Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yılmaz’ı anıyoruz. pic.twitter.com/If2qUPpJ6D — Veli Gündüz Şahin (@veligunduzsahin) June 9, 2025