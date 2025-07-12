Hakan Kutlu, Vanspor FK'nın başında olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Vanspor gibi tarihi olan bir kulüpte görev almak heyecan verici. Kampımız oldukça verimli geçiyor. Oyuncuların katılımı ve çalışma isteği bizi memnun ediyor. Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi, Türkiye’nin en iyi kamp merkezlerinden biri.”

“İlk Hedefimiz Ligde Kalıcı Olmak”

Kutlu, sezon hedeflerini şu sözlerle özetledi:

“Yeni kurulan bir takımız. Geçen sezondan sadece 6-7 oyuncumuz kaldı. Yeni transferlerle birlikte bir uyum süreci olacak. İlk hedefimiz Vanspor’u ligde tutmak ve ilk 10 takım arasına sokmak. Ardından play-off mücadelesi veririz. Bu yılı yapılanma yılı olarak görüyoruz ama hiçbir zaman hedeflerden uzak değiliz.”

“Hazırlık Maçlarına Göre Transfer Takviyesi Yapacağız”

Transfer planları hakkında da bilgi veren tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

“Geçen sezonun iskelet kadrosundan oyuncularla yola devam ediyoruz. Transfer ettiğimiz oyuncular, bu ligin tecrübeli isimleri. Hazırlık maçları sonrası eksik gördüğümüz bölgelere 1-2 takviye daha yapabiliriz. Kampın ikinci ve üçüncü etapları da Kayseri'de gerçekleşecek.”

“Vanspor’u Süper Lig’e Taşımak En Büyük Hedefimiz”

Son olarak taraftara seslenen Hakan Kutlu, şu mesajı verdi:

“Van şehri uzun yıllardır Süper Lig hasreti çekiyor. Biz bunun bilincindeyiz. Vanspor’a ve taraftarına yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Onları en iyi şekilde temsil edeceğiz. Taraftarlarımız bize inansın ve güvensin. Vanspor’u hak ettiği yere taşıyacağız.”