Vali Aksoy, mesajında Hıdırellez’in köklü tarihine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Birçok kültürde yüzyıllardır kutlana gelen Hıdırellez, aynı zamanda kültürel bir mirastır. Geçmişi Mezopotamya ve Orta Asya’ya kadar uzanan bu köklü gelenek, gelecek nesillere de aktarılarak yaşatılması gereken en önemli kültürel emanetlerimizdendir.”

Barış ve Dostluk Vurgusu

Aksoy, Hıdırellez’in sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu ve dünyanın birçok yerinde barış ve dostluk temennileriyle kutlandığını belirtti. Geleneksel olarak Eskişehir’de Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri ile birlikte gerçekleştirilen kutlamaların, toplumsal dayanışmayı ve birlikteliği güçlendirdiğini ifade etti.

Tüm Eskişehirlilere Kutlama Mesajı

Vali Hüseyin Aksoy mesajının sonunda şu dileklerde bulundu:

“Ülkemizin yanı sıra, Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyada da barışın ve dostluğun hâkim olduğu güzel günlere vesile olması dileğiyle, tüm Eskişehirlilerin Hıdırellez Günü’nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.”