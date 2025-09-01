Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yaz tatilinin ardından çekimlerine geçen hafta başlanan dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni sezon, 15 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Cihan ve Alya el ele Boran’ın mezarı başında

İkinci sezonun ilk tanıtımı, izleyenleri şoke eden sahnelerle yayınlandı. Tanıtımda Cihan ve Alya’yı Boran’ın mezarı başında el ele görürken, yanlarına gelen gizemli kadının “Bu mezarda yatan Boran Albora değil, benim kocam” sözleri dikkat çekti. Bu sürpriz sahne, hem karakterleri hem de izleyicileri derinden etkiledi.

Güçlü oyuncu kadrosu ekrana dönüyor

Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya gibi isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu, ikinci sezonda da güçlü performanslarıyla dikkat çekecek.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, ikinci sezonuyla 15 Eylül’den itibaren Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.