Cihan’ın, Deniz’i uçurtma şenliğine götürüp 23 Nisan coşkusunu ekrana taşıdığı anlar, renkli ve neşeli görüntülerle izleyicilere keyifli anlar sundu. Fikriye’nin şenliğe katılıp torunu Deniz ile uçurtma uçurduğu sahne, Alya’yı derinden etkiledi. Etkinliğin sonunda, Alya'nın Cihan’a sarılarak, ona ve kendisine özel anlar yaşattığı için teşekkür etmesi, bölümün en unutulmaz anlarından biri oldu.

ZİRVE YERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Pazartesi akşamları ekran başındaki her iki izleyiciden birinin tercihi olan Uzak Şehir, Tüm Kişiler kategorisinde 16,45 izlenme oranı ve 42,03 izlenme payı elde etti. Fenomen dizi, AB kategorisinde 10,65 izlenme oranı ve 31,32 izlenme payı alırken, 20+ABC1’de ise 15,22 izlenme oranı ve yüzde 38,35 izlenme payı ile tüm kategorilerde zirveye oturdu.

80 BİNİ AŞAN TWEET

Uzak Şehir, sadece reytinglerle değil sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. #UzakŞehir etiketi, X platformunda uzun süre TT listesinde kaldı ve 80 binden fazla tweet atıldı. Alya’nın Cihan’a sarıldığı sahne ve Nare’nin kendini vurduğu an, binlerce kullanıcı tarafından konuşuldu. Dizinin bu dramatik anları sosyal medyada büyük bir etki yarattı.

Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleriyle Kanal D’de izleyicileriyle buluşuyor.