Geçtiğimiz sezon 3. Lig’de mücadele eden Turgutluspor’un altyapısından yetişen genç futbolcu, 26 maçta 4 gol atarak dikkat çekmişti.

Uşakspor’dan Resmi Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kulübümüz, 2006 doğumlu kanat forvet oyuncusu Ayhan İmir ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Ayhan İmir’e 'Uşakspor’umuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz.

Her iki tarafa da hayırlı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olsun.”

Genç ve Dinamik Kadro Vurgusu

Yeni başkan Özhan Özgöbek liderliğinde kadro yapılanmasına başlayan Uşakspor, Ayhan İmir transferiyle genç ve dinamik bir kadro kurma hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmış oldu. Uşak temsilcisi, sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.