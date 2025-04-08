TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 21’inci Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nın açılışına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, burada bir konuşma yaptı. Bakan Yumaklı, fuarın tarım sektöründeki tüm paydaşları bir araya getirdiğini belirterek, inovasyon, sürdürülebilirlik ve yerli üretimin ülke tarımının temel taşları olduğunu vurguladı. Bakan Yumaklı, “Konya Tarım Fuarı, üreticilerimizi, çiftçilerimizi ve sektörün tüm aktörlerini bir araya getirerek, ülkemizi tarımda söz sahibi yapma yolundaki adımları destekleyen bir platform haline gelmiştir. Tarımın geleceği, teknolojinin ve inovasyonun ışığında şekillenecek. Bizler de bu süreci yakından takip ediyoruz. Tarımda mekanizasyonun gelişmesi, verimliliğin artması, çiftçilerimizin iş gücünü, zamanını ve kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır. İnovasyon, sürdürülebilirlik ve yerli üretim, bizim öncelikli değerlerimizdir. Bu fuarda sergilenen yenilikçi teknolojiler, bu hedeflere ulaşmamızda önemli bir rol oynamaktadır” şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve su kaynaklarının verimli kullanılması konusundaki hassasiyetini de dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu fuar, sadece ülkemizdeki değil, dünya genelindeki tarım sektöründeki en son gelişmeleri bir araya getiren çok önemli bir platformdur. Bakanlık olarak, biyoteknolojik ilerlemeleri, yerli üretimi destekleyerek ve su kaynaklarını etkin şekilde kullanarak sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üreticilerimizin daha modern, verimli, kaliteli ve rekabetçi ürünler üretebilmeleri için her zaman yanlarında olacağız.”