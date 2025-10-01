Ünlü oyuncu menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarıyla bağlantılı suçlamalar nedeniyle 8 aydır tutuklu bulunuyor.

Barım’ın ikinci duruşmasında, aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nejat İşler ve Mehmet Günsür’ün de olduğu çok sayıda ünlü isim, menajerlerine destek olmak için adliyeye geldi.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu menajeri Ayşe Barım, “protestolara destek ve yönlendirme” iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Barım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, yaklaşık 8 aydır tutuklu yargılanmaya devam ediyordu.