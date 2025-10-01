Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kesikköprü isale hattında meydana gelen boru patlaması nedeniyle kent genelinde zorunlu su kesintilerinin uygulandığını duyurdu.

"Kuraklıktan değil, teknik arıza!"

Yavaş, yaşanan su kesintilerinin kuraklıkla ilgili olmadığına dikkat çekerek, “Bu durum kuraklıktan değil, teknik bir arızadan kaynaklanmaktadır,” ifadelerini kullandı. Başkan Yavaş, alınan tüm önlemler doğrultusunda Aralık ayına kadar herhangi bir su kesintisi öngörülmediğini, ancak söz konusu arızanın beklenmedik şekilde meydana geldiğini belirtti.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin, arızanın giderilmesi amacıyla Kesikköprü hattında çelik boru döşeme çalışmalarını hızla sürdürdüğünü belirten Yavaş, su dağıtımının en kısa sürede normale dönmesi için yoğun çaba harcandığını kaydetti.

Yetkililer, çalışmaların 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü ve kesintilerden etkilenen bölgelerde vatandaşların bilgilendirilmeye devam edileceğini aktardı. ASKİ ve ABB’nin resmi iletişim kanalları üzerinden güncel bilgilere ulaşılabileceği bildirildi.