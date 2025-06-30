CHP’de bugün görülen kurultay davası öncesi CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Basın mensuplarına konuşan Erkol, “Kılıçdaroğlu’nun ne partiyi ne de Türkiye’yi krize sokacak bir projenin parçası olacağına inanmıyorum,” dedi.

Ankara Adliyesi’nde bugün görülen duruşmada, CHP’deki olağanüstü kurultay sürecinin iptali talebi değerlendiriliyor. Davaya hem genel merkez hem de değişimci kanattan yoğun katılım olduğu gözlendi.

Erkol’un açıklaması, Kılıçdaroğlu’nun parti içi dengeye müdahil olup olmayacağı yönündeki tartışmaların ortasında geldi.