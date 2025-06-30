İstanbul Atlas Üniversitesi Araştırma Görevlisi Pınar Ece Karakaş, sıcak havalarda susuzluğu gidermek adına şekerli, gazlı içecek tüketiminin artmasının sağlığı tehlikeye attığını vurguladı. Soğuk kahve, milkshake ya da bubble tea gibi seçeneklerde yüksek şeker, şurup ve katkı maddelerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bubble Tea'ye Dikkat!: Şeker Bombası ve Boğulma Riski

Karakaş, bubble tea’nin “nişasta bazlı boba incileri”, yüksek fruktozlu mısır şurubu, renklendirici, aroma verici ve krema içerdiğini vurguladı.

Orta boy bir bubble tea’nin yaklaşık:

317 kcal enerji

56 g karbonhidrat

36 g şeker

11 g yağ içerdiğini belirterek bu içeceklerin obezite ve diyabet riskini artırdığını kaydetti. Ayrıca, küçük çocuklarda boğulma riski taşıdığı için ebeveyn kontrolü olmayan tüketimi tavsiye edilmedi.

Soğuk Kahve ve Milkshake’te Şeker Tuzağına Düşmeyin

Karakaş, soğuk kahvelerdeki krema, şurup ve fazladan şekerin enerji ve şeker içeriğini çok yükselttiğini belirtti.

Milkshake’lerin (küçük boy) ortalama içerikleri:

254 kcal enerji

48 g şeker

7 g yağ

40 g karbonhidrat

Bu tür içeceklerin karaciğer yağlanmasına, insülin duyarlılığında düşmeye ve kilo artışına yol açabileceğini vurguladı. Sıcak Havada Gazlı İçeceğe Dikkat: Susuzluğu Artırabilir! İçeriği Görüntüle

Gazlı İçecekler: Sakıncalı Asit ve Şeker Deposu

Karakaş, gazlı içeceklerin karbonat, sükroz, fruktoz ve renklendirici içerdiğini belirterek obezite, tip 2 diyabet, kemik mineral kaybı ve diş çürükleri riskini artırdığını söyledi. Bir kutu (350 ml) gazlı içecek yaklaşık 40 g şeker (160 kcal) içeriyor. Bu yüzden etiket okumanın ve bu içecekleri sınırlandırmanın önemli olduğunu ifade etti.

Rehber Niteliğinde Sağlıklı Alternatifler

Pınar Ece Karakaş; yaz aylarında yeterli su tüketiminin şart olduğuna, etiket okuyarak içecek seçimleri yapılması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca şu alternatiflerin sağlıklı olduğunu söyledi:

Şekersiz ev yapımı limonata

Sade ayran ve sade kefir

Katkısız maden suları

Şeker ve şurupsuz soğuk kahveler

Ayrıca, günlük önerilen kafein miktarının (400 mg) aşılmaması gerektiğini, kafeinin diüretik etkisi nedeniyle dehidrasyona yol açabileceğini belirtti.