İstanbul Atlas Üniversitesi Araştırma Görevlisi Pınar Ece Karakaş, sıcak havalarda susuzluğu gidermek adına şekerli, gazlı içecek tüketiminin artmasının sağlığı tehlikeye attığını vurguladı. Soğuk kahve, milkshake ya da bubble tea gibi seçeneklerde yüksek şeker, şurup ve katkı maddelerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Bubble Tea'ye Dikkat!: Şeker Bombası ve Boğulma Riski
Karakaş, bubble tea’nin “nişasta bazlı boba incileri”, yüksek fruktozlu mısır şurubu, renklendirici, aroma verici ve krema içerdiğini vurguladı.
Orta boy bir bubble tea’nin yaklaşık:
-
317 kcal enerji
-
56 g karbonhidrat
-
36 g şeker
-
11 g yağ içerdiğini belirterek bu içeceklerin obezite ve diyabet riskini artırdığını kaydetti. Ayrıca, küçük çocuklarda boğulma riski taşıdığı için ebeveyn kontrolü olmayan tüketimi tavsiye edilmedi.
Soğuk Kahve ve Milkshake’te Şeker Tuzağına Düşmeyin
Karakaş, soğuk kahvelerdeki krema, şurup ve fazladan şekerin enerji ve şeker içeriğini çok yükselttiğini belirtti.
Milkshake’lerin (küçük boy) ortalama içerikleri:
-
254 kcal enerji
-
48 g şeker
-
7 g yağ
-
40 g karbonhidrat
Bu tür içeceklerin karaciğer yağlanmasına, insülin duyarlılığında düşmeye ve kilo artışına yol açabileceğini vurguladı.
Gazlı İçecekler: Sakıncalı Asit ve Şeker Deposu
Karakaş, gazlı içeceklerin karbonat, sükroz, fruktoz ve renklendirici içerdiğini belirterek obezite, tip 2 diyabet, kemik mineral kaybı ve diş çürükleri riskini artırdığını söyledi. Bir kutu (350 ml) gazlı içecek yaklaşık 40 g şeker (160 kcal) içeriyor. Bu yüzden etiket okumanın ve bu içecekleri sınırlandırmanın önemli olduğunu ifade etti.
Rehber Niteliğinde Sağlıklı Alternatifler
Pınar Ece Karakaş; yaz aylarında yeterli su tüketiminin şart olduğuna, etiket okuyarak içecek seçimleri yapılması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca şu alternatiflerin sağlıklı olduğunu söyledi:
-
Şekersiz ev yapımı limonata
-
Sade ayran ve sade kefir
-
Katkısız maden suları
-
Şeker ve şurupsuz soğuk kahveler
Ayrıca, günlük önerilen kafein miktarının (400 mg) aşılmaması gerektiğini, kafeinin diüretik etkisi nedeniyle dehidrasyona yol açabileceğini belirtti.