İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; elebaşılıklarını İ.A.Ç., Y.K. ve A.P.'nin yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç Oslo'da ortak operasyonlar düzenlediklerini duyurdu. Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük çaplı bir operasyon kapsamında; İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Norveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Y.K.’nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalandığını açıkladı.

Suç Örgütlerine Çok Yönlü Darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, MASAK, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İsveç ve Norveç Emniyet Birimlerinin desteğiyle yürütülen ortak operasyonlarda; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde ithal etme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

1 Ton 540 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1,5 Milyar TL Mal Varlığına El Konuldu

Soruşturma kapsamında, üç ayrı organize suç örgütüne ait toplam 1 ton 540 kilogram uyuşturucu madde yurt dışında yapılan ortak çalışmayla ele geçirildi. Ayrıca MASAK raporlarına dayalı olarak şüphelilere ait 53 taşınmaz, 27 araç, 15 şirket ve şirket ortaklığı tespit edilerek yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde mal varlığına da el konuldu.

Teşekkür ve Tebrik Mesajı

Bakan Yerlikaya, operasyonlara destek veren İsveç ve Norveç emniyet birimlerine teşekkür ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlükleri, polis teşkilatı ve MASAK çalışanlarını tebrik etti. Yerlikaya, organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadeleye uluslararası iş birliğiyle kararlılıkla devam edeceklerinin bir kez daha altını çizdi.

Elebaşılıklarını İ.A.Ç., Y.K. ve A.P.'nin yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç Oslo'da ortak operasyonlar düzenledik.

🟥 İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve

🟥 Norveç adli… pic.twitter.com/MFtB4tpgu9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 5, 2025