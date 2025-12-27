Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan ve tatilcilerin “beyaz cennet” olarak tanımladığı Uludağ’da, yılbaşı tatilinin maliyeti belli oldu. Yeni yılı Uludağ’da karşılamak isteyenlerin kişi başı yaklaşık 22 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Konaklama, yemek ve yılbaşı balosunu kapsayan paket programlarda, 4 kişilik bir ailenin tatil bedeli 88 bin liraya ulaşıyor. Yılbaşı öncesi son hazırlıkların sürdüğü Uludağ’da otellerin doluluk oranı ise şimdiden yüzde 75 seviyesine çıktı.

Hafta sonu kar yağışının etkili olmasının beklendiğini belirten otel yetkilileri, bu yıl talebin geçen yıla göre daha yoğun olduğunu ifade ediyor. Bir otelin pazarlama sorumlusu Berk Söz, yılbaşı gecesinde DJ performansları, çeşitli etkinlikler, dans gösterileri ve havai fişek gösterilerinin yer alacağını söyledi.

Söz, “Sezona iyi bir doluluk oranıyla başladık. Talepler geçen seneye göre daha yoğun. Yılbaşında doluluk oranının yüzde 100’e ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

Uludağ, hem kayak tutkunları hem de yılbaşını karlar altında geçirmek isteyen tatilciler için bu yıl da en çok tercih edilen adreslerden biri olmaya devam ediyor.