Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile üçüncü tur barış müzakerelerini İstanbul’da gerçekleştirmeye hazır olduklarını açıkladı. Açıklama, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Putin, 2 Haziran’da Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Rusya-Ukrayna görüşmelerinde önemli insani konularda ilerleme sağlandığını belirtti. Görüşmelerde, 6 bin Ukraynalı askerin cenazelerinin teslimi, ağır yaralı ve hasta askerlerin takası ile 25 yaş altındaki esirlerin değişimi konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlattı.

Putin, “Dün yeniden bir esir takası gerçekleştirdik. Bu, insani açıdan çok önemli ve müzakereler için uygun zemin oluşturuyor. Ukrayna tarafına 6 binden fazla cenaze teslim ettik, 3 bin cenazeyi daha teslim etmeye hazırız. Şimdi top Ukrayna’da” dedi.

İstanbul’da Yeni Görüşmeye Açığız

Ukrayna ile yeni bir müzakere turu olasılığına ilişkin konuşan Putin, “Biz hazırız. Tarih ve yer belirlenmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış sürecine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Görüşmelerin İstanbul’da yapılmasını istiyoruz. Heyet başkanları tarih belirleyecek, zaten iletişim halindeler. Bu olumlu bir gelişme” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde Taslaklar Masada

Putin, iki tarafın da barış anlaşmasına yönelik memorandum taslaklarını birbirine sunduğunu belirtti. Ancak bu taslakların “birbirine zıt” olduğunu vurgulayan Putin, “Üçüncü tur müzakerelerde bu taslakları değerlendirerek ortak zemin arayacağız” dedi.