İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu partisini haftalık grup toplantısında, 15 Temmuz Darbe girişiminde şehir düşenleri andı. PKK’nın silah bırakması olayına değinen Dervişoğlu "Türkiye ne kadar hukuk devleti ise ancak o kadar terörsüzdür. Oysa bunlar için terörsüz Türkiye, Türkiye'de artık teröriste 'terörist' denilemeyecek demektir. Ortadan kalkan ne terördür ne teröristtir. Ne PKK'dir, ne de bölücü emperyal ajandalardır. İktidar artık Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne yönelik kalkışmaları suç olarak görmeyecek demektir. Nereden mi biliyorum? Sözde silah bırakan PKK'lilere askerlik yaptıracağız diyen Milli Savunma Bakanı'ndan biliyor ve anlıyorum” diye konuştu.

Dervişoğlu Türkiye'de bir hayalet dolaştığını, bunun değişim hayaleti olduğunu, herkes bir şeylerin değişmesi gerektiğinde hemfikir birliğine vardığını ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Türkiye’nin tarihi bir yol ayrımında olduğunu belirterek şunları söyledi “Ama ne değişmeli? Hepimiz görüyoruz ki, Tarihi bir karar ve tarihi bir yol ayrımındayız:

Evet, Artık Ayan beyan bellidir ki bir şeyler değişmeli. “Bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe, Allah da onu değiştirmez.”

Ya Tayyip Erdoğan değişecek, ya vatandaşlık tanımı.

Ya Tayyip Erdoğan değişecek, ya muasır medeniyet hedefi.

Ya Tayyip Erdoğan değişecek, ya bu milletin mayası.

Değiştirilmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yönetemediği ülkenin temsil makamından gitmemek için, Milletin adını bile değiştirmeye kalkan bu zatı değiştireceğiz.

1919 karanlığından doğan, güneş çehreli kurdun izinden gideceğiz... Sevdası Türkiye, kaygısı Büyük Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan herkesi, ihanete planlarına karşı birlikte hareket etmeye çağırıyorum.

Gelin, Cumhuriyete sahip çıkalım.

Gelin, Vatandaşlığa sahip çıkalım.

Gelin, Türklüğe sahip çıkalım.

Neyin değişeceğine biz karar vereceğiz. Ne olacağımıza kendimiz karar vereceğiz.

100 yıl önce olduğu gibi bugün de kendi kaderimizi kendimiz tayin edeceğiz. Türkiye'nin salonları, sokakları, meydanları bizimdir. Gelin, Sultanahmet Meydanı'nı işgalciye inat dolduranlar gibi,

Bizim olan bu memleketin her köşesini dolduralım. Gelin bu ihanet sürecine karşı GÜÇBİRLİĞİ yapalım.

Bu çağrıya iştirak edecek herkesi peşinen yoldaşım ve dava arkadaşım sayıyorum. Ben üzerime düşeni yapmaya hazırım. Ben de varım diyen herkesi, önüme, arkama değil, Durduğum safa, kazdığım sipere davet ediyorum!

Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!