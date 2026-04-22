CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Türkiye’deki silahlanma oranı ve okul güvenliği üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın, Türkiye’de 19 yaş altı yaklaşık 24 milyon nüfus bulunduğunu belirterek, bu sayının çıkarılmasıyla yaklaşık 60 milyonluk bir yetişkin nüfus ortaya çıktığını ifade etti. Ülkede 4 milyonu ruhsatlı, 36 milyonu ruhsatsız olmak üzere toplam 40 milyon silah bulunduğunu öne süren Günaydın, “60 milyon nüfusa 40 milyon silah düşüyor ve bunların önemli bir bölümü ruhsatsız” dedi.

Okullardaki güvenlik zafiyetine dikkat çeken Günaydın, ruhsatsız silahların denetimsiz şekilde dolaşabildiğini ve eğitim kurumlarına kadar girebildiğini savundu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki bazı okul olaylarına atıfta bulunan Günaydın, öğrenci ve öğretmen güvenliğinin risk altında olduğunu ifade etti.

“Bütçe teklifleri karşılık bulmadı”

Günaydın, Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde okul güvenliği için güvenlik personeli, hemşire ve temizlik görevlisi kadroları ile ücretsiz öğle yemeği gibi öneriler sunduklarını ancak bunların karşılık bulmadığını söyledi. Eğitim bütçesine yönelik taleplerin toplam maliyetinin kamu maliyesi içinde düşük bir paya denk geldiğini belirtti.

Adalet Bakanı açıklamalarına tepki

Akın Gürlek’in açıklamalarına da değinen Günaydın, yargı süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’deki belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalarla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Günaydın, farklı siyasi partilere ait belediyelerin de iş yaptığı şirketlerin incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Günaydın, geçmiş yargı kararları ve Anayasa Mahkemesi uygulamalarına ilişkin eleştirilerde bulunarak, yargı bağımsızlığına dair tartışmaların sürdüğünü dile getirdi.