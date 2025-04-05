Türkiye genelinde 20 şehri kapsayan ve 8 ay sürecek olan festivalin bu yılki ilk durağı Adana, 5-13 Nisan tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklerle sanatseverleri ağırlayacak. 9 gün boyunca, kentte 50'den fazla noktada yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Festivalin açılış programı, Vali Yavuz Selim Köşger, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Adana Müze Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

"ADANA FESTİVALLERİN VE KARNAVALLARIN ŞEHRİ"

Açılışta konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, "Adana, festivaller ve karnavallar şehri. Kültür Yolu Festivali'nin 2'ncisini bugün başlattık. Aynı zamanda 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı da eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. 9 gün boyunca çok sayıda etkinlik yapılacak, dolu dolu bir festival ve karnaval dönemi yaşayacağız. Bu festivalde, Adana'da 5 duyuya hitap eden tek etkinliği gerçekleştiriyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA KÜLTÜRÜMÜZÜ AKTARMAK İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi ise, "Adana Kültür Yolu Festivali, burada başlıyor. Festivalimiz 5 yıl önce başladı ve her yıl büyük ilgi görüyor. İçerik olarak bakıldığında, 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken bir etkinlik dizisi. Yaşayan mirasımızı, gelenek ve kültürümüzü çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak için Kültür Yolu Festivali'ni büyük bir fırsat olarak görüyoruz" diye belirtti. Konuşmaların ardından, Vali Köşger ve Selim Terzi, Adana Müze Kompleksi'nde festival etkinlikleri kapsamında sergilenen çeşitli eserleri gezdi.