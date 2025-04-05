Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanı Ebrahim Patel Tau ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Nisan 2025 itibarıyla Güney Afrika'dan yapılan ithalatlara uygulamayı planladığı yüzde 31'lik tarife oranını değerlendirdi. Lamola, bu yeni tarife kararını "ticaretin ve paylaşılan refahın önüne bir engel" olarak tanımladı. Bakan, bu kapsamlı tarife uygulamalarının, Güney Afrika ekonomisinin otomotiv endüstrisi, tarım, işlenmiş gıda ve içecek, kimya, metaller ve diğer üretim sektörleri gibi birçok önemli alanını doğrudan etkileyerek, hem istihdam hem de ekonomik büyüme üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Lamola, ayrıca bu tarifelerin, Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) kapsamında Sahra Altı Afrika ülkelerine sağlanan ticaret ayrıcalıklarını fiilen ortadan kaldıracağını belirtti. Bakan, Güney Afrika hükümetinin bu zorlu duruma karşılık olarak ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye yönelik güçlü ve kapsamlı önlemler alacağını ifade etti. Ayrıca, alternatif ticaret ortaklıklarını hızla devreye sokacaklarını ve bu süreci hızlandıracaklarını belirterek, ülkenin ekonomik geleceği için gereken stratejik adımları atacaklarını açıkladı.