3 Nisan sabah saatlerinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilliman açıklarında trajik bir olay meydana geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçak yolla geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu bir bot, henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Olayın ardından göçmenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik, jandarma ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca, 25 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı ve tedavi edilmek üzere Çanakkale ile Balıkesir’deki hastanelere sevk edildi.

Ancak olayda kaybolan 4 yaşındaki küçük çocuğun arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait uçaklar ve helikopterlerle havadan, denizden ise Sahil Güvenlik botları, İzmir'den gelen Sualtı Deniz Polisi ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Şube Bot Ekibi ile Su Altı Grup Amirliği’ne ait dalgıçlar arama yaparken, karadan ise jandarma komandoları da büyük bir titizlikle arama çalışmalarını sürdürüyor. Arama ekiplerinin 3. gündür devam ettirdiği yoğun çabalar, kaybolan çocuğun bulunmasına yönelik umutları artırıyor.