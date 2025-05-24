Yavaş, toplantıda diğer belediye başkanlarıyla birlikte sosyal belediyecilik anlayışlarını, halkın ihtiyaçlarını önceliklendiren hizmet modellerini ve katılımcı, şeffaf, adil yerel yönetim uygulamalarını paylaştıklarını belirtti.

Açıklamasında, kentleri ortak akılla, sosyal adaletle ve çevreye duyarlılıkla yönetme iradelerini anlattıklarını ifade eden Yavaş, yerel yönetimler olarak daha sıkı iş birliği içinde olma kararı aldıklarını da ekledi.

Yavaş'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:"Genel Başkanımız Özgür Özel’in ev sahipliğinde, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in katılımıyla gerçekleşen Sosyalist Enternasyonal Yerel Yönetimler Ağı toplantısına belediye başkanlarımızla birlikte katıldık. Toplantıya katılan misafir belediye başkanlarıyla; sosyal belediyecilik anlayışımızı, halkın ihtiyaçlarını önceleyen hizmet modellerimizi ve katılımcı, şeffaf, adil yerel yönetim uygulamalarımızı paylaştık. Kentlerimizi ortak akılla, sosyal adaletle ve çevreye duyarlılıkla yönetme irademizi anlattık. Yerel yönetimler olarak daha sıkı iş birliği içinde olmayı kararlaştırdık."