Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı, sezonun ödüllü yapımlarından "Medea Material" oyunu, Rusya'nın St. Petersburg kentinde sahnelenecek.

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, oyun, 22-29 mayıs tarihleri arasında 25'incisi düzenlenen Aleksandr Bryantsev Genç Seyirci Tiyatrosu Uluslararası Tiyatro Festivali'ne bu yıl Türkiye'den davet edilen tek yapım oldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Rejisör Vekili Sükun Işıtan'ın başrolünü oynadığı yapım, 25 Mayıs'ta St. Petersburg'da Liteinyi Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.