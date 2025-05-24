Caddenin isminin Atatürk olarak belirlenmesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenen anlamlı bir törenle duyuruldu. Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, bu girişimin merhum Büyükelçi Erdeniz Şen’in arzusu doğrultusunda hayata geçirildiği bildirildi.

Malta’da Atatürk Caddesi Açıldı: Üç Dilde Barış Mesajı

Yeni açılan Atatürk Caddesi’nin girişine yerleştirilen tabelada, Atatürk’ün evrensel barış vurgusu taşıyan “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözü Türkçe, İngilizce ve Maltaca olarak yer aldı. Bu anlamlı mesaj, hem Malta halkı hem de bölgeyi ziyaret eden Türk vatandaşları tarafından büyük takdir topladı.

Atatürk’ün İsmi Malta’da Yaşatılacak

Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Malta’daki Atatürk Caddesi'nin açılışı, merhum Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen'in isteği doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilmiştir.”

Bu girişim, Atatürk'ün dünya çapındaki barışçıl vizyonunun uluslararası arenada yaşatıldığını bir kez daha gösterdi.