Sezonun ikinci yarısında göreve gelen Yıldırım, camiada birlik olmadığını belirterek, “Tesiste bulaşık bile yıkadım. Bunu utanarak söylemiyorum” dedi. Tecrübeli teknik adam, kulüp içindeki gruplaşmalardan, futbol ve basketbol şubeleri arasındaki anlaşmazlıklara kadar birçok konuya değinerek yönetime ve camiaya sert çıktı.

"Kulüp İçinde Kimse Kimsenin Başarısını İstemiyor"

Ahmet Yıldırım, katıldığı radyo programında Karşıyaka’daki dağınık yapıya dikkat çekti. “Futbol şubesi yalnız bırakıldı. Belediye ve STK’lardan destek alamadık. Basketbol şubesi futbolun desteklenmesini istemiyor, hatta kapanmasını istiyor” sözleriyle kulüpteki çatışmaları gözler önüne serdi.

"Oyuncular Birbirini Sevmiyor"

Yıldırım, takım içi uyumsuzluğa da değinerek, “Futbolcular arasında takım arkadaşlığı yoktu. Bir oyuncumuz, maçın 30. dakikasında ‘Bu takımdaki oyuncularla oynamak istemiyorum’ dedi. Böyle bir nefreti ilk kez görüyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu Oyuncu Grubunun Hepsi Gitmeli"

Takımın genel yapısıyla ilgili eleştirilerini sürdüren Yıldırım, “Hepsi iyi insanlar ama bu oyuncu grubunun tamamının gönderilmesi gerekiyor. Karşıyaka benim evim gibi. Devam eder miyim bilmiyorum ama şartlar böyle olursa zor” dedi.

Karşıyaka’da Gelecek Belirsiz

Mevcut Başkan İlker Ergüllü'nün yalnız bırakıldığını da vurgulayan Yıldırım, yönetim içi çekişmelerin kulübe zarar verdiğini belirtti. Karşıyaka’da yönetim seçimi yaklaşırken, Ahmet Yıldırım’ın geleceği ve takım yapılanması merak konusu oldu.