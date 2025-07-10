Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Yedinci Üçlü Toplantısı için ASEAN dönem başkanı Malezya ve ASEAN Genel Sekreteri’nin davetiyle önemli bir zirveye katılıyor. Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesine yönelik dış politika vizyonu bu toplantıda bir kez daha vurgulanacak.

Çok Taraflılık ve Bölgesel İşbirliği Vurgusu

Toplantıda Bakan Fidan’ın, Asya-Pasifik’in jeopolitik, ekonomik ve çevresel krizlerin odağında olduğunu belirterek, Türkiye’nin etkin ve çözüm odaklı çok taraflılığı desteklediğini dile getirmesi bekleniyor. Türkiye’nin “Yeniden Asya Girişimi” çerçevesinde kapsayıcı işbirliği ve diyalog çağrısında bulunacak olan Fidan, bölge ülkeleriyle ortak çıkarlara dayalı ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekecek.

Türkiye'den Ortak Meselelere Somut Destek Mesajı

Bakan Fidan, Türkiye’nin doğal afetler, ulus ötesi suçlar, yoksulluk, gıda güvenliği ve ticaret zincirlerindeki aksamalar gibi küresel meselelerde ASEAN ile omuz omuza çalışmaya hazır olduğunu belirtecek. Ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna, Gazze ve diğer bölgesel krizlerde benimsediği ilkeli diplomatik yaklaşımı ASEAN üyeleriyle paylaşacak.

İsrail-Filistin Krizi ve Ortadoğu’da Barış Çağrısı

ASEAN toplantısında Filistin meselesi de gündemde olacak. Fidan’ın, İsrail’in saldırgan tutumunun yalnızca bölgeyi değil küresel barışı da tehdit ettiğini vurgulaması ve iki devletli çözümün Orta Doğu’daki tüm krizlerin çözümü için anahtar rol oynadığını ifade etmesi bekleniyor.

Türkiye'den ASEAN’a Güçlü İşbirliği Taahhüdü

Türkiye’nin ASEAN ile işbirliğini sadece diplomatik diyalogla sınırlı tutmayıp kalkınma odaklı projelerle desteklediğini hatırlatan Fidan, Türkiye’nin küresel mekanizmaların yetersiz kaldığı alanlarda somut katkılar sunmaya hazır olduğunu iletecek. ASEAN Toplantısı kapsamında Bakan Fidan'ın çok sayıda mevkidaşıyla ikili temaslarda bulunması da planlanıyor.

ASEAN ile Türkiye Arasında Derinleşen İlişkiler

Türkiye’nin ASEAN ile ilişkileri son yıllarda dikkat çekici biçimde ilerliyor. Türkiye, 2010 yılında ASEAN'ın temel belgelerinden Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'na taraf olmuş, 2017'de ise resmen sektörel diyalog ortağı ilan edilmişti. İki taraf arasındaki işbirliği, 2024-2028 dönemini kapsayan ‘Pratik İşbirliği Alanları’ belgesi ile daha da güçlendirildi.

Ticari ilişkilerde de kayda değer bir artış yaşandı: 2010’da 6,5 milyar dolar olan Türkiye-ASEAN ticaret hacmi, 2024 itibarıyla 15,7 milyar dolara yükseldi. Türkiye, ASEAN’a resmi Diyalog Ortaklığı başvurusunu da 2024 yılında yaptı.

Ortak Gelecek İçin Güçlü Adımlar

ASEAN ile derinleşen ilişkiler, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesindeki etkisini güçlendirirken, insani diplomasi ve çok taraflılık vurgusu Türkiye’nin küresel vizyonuna ayna tutuyor. Bakan Hakan Fidan’ın katıldığı bu toplantı, Türkiye’nin bölgesel krizlere çözüm üreten yapıcı rolünü ve ortak geleceğe katkı sunma iradesini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Muhabir: Damla Delialioğlu