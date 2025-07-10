Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı oldu; İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı’na atandı.

Altun'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran getirildi.

Burhanettin Duran Kimdir? Yeni İletişim Başkanı Hakkında Merak Edilenler

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2024 yılında İletişim Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Burhanettin Duran, akademik geçmişi, siyaset bilimi çalışmaları ve stratejik görevleriyle dikkat çeken önemli bir isimdir. Hem akademide hem de devlet kurumlarında üstlendiği rollerle kamuoyunun yakından tanıdığı Duran, dış politika, siyasal İslam ve Türk siyasal hayatı konularındaki uzmanlığıyla öne çıkmaktadır.

Eğitim Hayatı ve Akademik Kariyeri

1971 yılında Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğan Burhanettin Duran, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra Sakarya İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Ardından yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Bilkent Üniversitesi’nde tamamlayarak 2000 yılında doktor unvanını aldı.

Akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlayan Duran, burada 2001-2009 yılları arasında öğretim üyeliği yaptı. 2006 yılında doçent, 2013 yılında ise profesör unvanını kazandı. İstanbul Şehir Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi gibi kurumlarda da görev aldı.

SETA ve Stratejik Görevleri

2013 yılında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) İstanbul Genel Koordinatörlüğü görevine getirilen Burhanettin Duran, 2014’te vakfın Ankara’daki Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi. SETA’da yürüttüğü çalışmalarla özellikle dış politika ve güvenlik konularında kamuoyuna yön veren analizlere imza attı.

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atanan Duran, bu görevinde Türkiye’nin stratejik dış politika vizyonuna katkı sundu.

Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve İletişim Başkanlığı

2023 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Burhanettin Duran, bu görevi sırasında kamu diplomasisi, stratejik iletişim ve dış politika alanlarında önemli çalışmalara imza attı.

20 Mayıs 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, İletişim Başkanlığı görevine getirildi. Bu atama ile birlikte, kamuoyunun bilgilendirilmesi, devletin iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve ulusal-uluslararası medya ile ilişkilerin yönetilmesi görevlerini üstlenmiş oldu.

Yayınları ve Medya Çalışmaları

Prof. Dr. Duran; siyasal İslam, Türk dış politikası, Ortadoğu politikaları, kamu diplomasisi ve modernleşme gibi alanlarda çok sayıda akademik yayın kaleme almıştır. Birçok kitap ve makalenin yazarı ve editörüdür.

Ayrıca uzun yıllar TRT Haber ekranlarında yayınlanan “Enine Boyuna” programında yorumculuk yapmış; Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaparak kamuoyuna görüşlerini aktarmıştır.