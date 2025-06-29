Konu ile alakalı Dışileri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında ABD’nin kolaylaştırıcılığında imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Söz konusu anlaşmanın uygulanması iki ülke halklarının huzur ve refahının yanı sıra Büyük Göller Bölgesi’nde istikrar ve kalkınmaya da önemli katkı sağlayacaktır.

Türkiye, Afrika’da barışın tesisine yönelik çabaları desteklemektedir."

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda Arasında İmzalanan Barış Anlaşması Hk. https://t.co/7UGhgpLqFl pic.twitter.com/YdTHdqmxiF — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 28, 2025