Konu ile alakalı Dışileri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında ABD’nin kolaylaştırıcılığında imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

DEM Parti Liderinden Sert Çıkış
DEM Parti Liderinden Sert Çıkış
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Söz konusu anlaşmanın uygulanması iki ülke halklarının huzur ve refahının yanı sıra Büyük Göller Bölgesi’nde istikrar ve kalkınmaya da önemli katkı sağlayacaktır.

Türkiye, Afrika’da barışın tesisine yönelik çabaları desteklemektedir."

Muhabir: Haber Merkezi