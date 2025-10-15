Listenin zirvesinde ise 179 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pasaportu bulunuyor. BAE, son yıllarda yaptığı diplomatik anlaşmalarla pasaport gücünü hızla artırarak dünya genelinde en avantajlı pasaport konumuna geldi.

Türkiye ise geçtiğimiz yıllara göre konumunu korurken, vizesiz gidilebilen ülke sayısında sınırlı bir artış yaşandı. Uzmanlar, vizesiz seyahat imkânlarının artmasının diplomatik ilişkilerin güçlenmesiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.