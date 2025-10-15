Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecinin hız kazanacağını ve bu dönüşümün devlet destekli kampanyalarla teşvik edileceğini açıkladı.

Uraloğlu, Türkiye’de 85 milyon telefon abonesi bulunduğunu belirterek, “Her dört telefondan biri 5G uyumlu. Bu oranı kısa sürede artırmayı hedefliyoruz” dedi.

HEM TELEFON, HEMDE SIM KART DEĞİŞECEK

Yeni dönemde 2G ve 3G kullanıcılarının hem telefonlarını hem de SIM kartlarını yenilemeleri gerekeceğini söyleyen Uraloğlu, “5G teknolojisi tamamen devreye girdiğinde, 4,5G’nin de önemi kalmayacak. 2G ise yalnızca ses ve mesaj iletişimi için sınırlı olarak devam edecek” diye konuştu.

Bakan, operatörlerin yapacağı yatırımların geri dönüşünü sağlamak ve vatandaşların yeni teknolojiye kolay geçişini desteklemek için çeşitli kampanyaların planlandığını da duyurdu. Ayrıca, 5G testinde 1.800 Mbps hıza ulaşıldığını belirterek “Türkiye 5G’ye hazır” mesajı verdi.