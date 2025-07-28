Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu, kamu işçilerinin ücret artışı ve haklarını belirleyecek toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Ankara’da toplandı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerde gelinen noktayı kamuoyuyla paylaştı.

“Grev Kararını Cuma Günü Uygulamaya Başlıyoruz”

Atalay, son olarak 22 Temmuz’da Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında yapılan toplantıda imza aşamasına geldiklerini, ancak ilerleyen günlerde resmi bir teklif sunulmadığını belirtti. Bakanlığın 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 24 zam teklif ettiğini hatırlatan Atalay, bu sürecin ardından herhangi bir gelişme yaşanmadığını söyledi.

Grev kararını duyuran Atalay, “Cuma günü Eti Maden’de çalışan 2 bin 600 işçiden 2 bin 100’ü grev kapsamına girerek iş bırakacak. Cumartesi günü Zonguldak’taki maden işçileri grevi uygulayacak. Demiryol-İş grev ilanını astı. Yol-İş sendikası Türkiye genelindeki 486 iş yerinde grev ilanlarını astı. Yarın enerji ve Devlet Su İşleri açıklama yapacak. 8 Ağustos’ta gençlik, spor, maliye ve üniversiteler grev ilanlarını duyuracak. 10 gün içinde tüm sendikalar uygulamaya geçecek” dedi.

“İşçilerin Dayanacak Gücü Kalmadı”

Grev kapsamı dışında kalan çalışanlar ve Yüksek Hakem Kurulu’na giden dosyalar bulunduğunu belirten Atalay, "Bugüne kadar 210 gün geçti. İşçiler artık geçinemiyor, vergi yükü altında eziliyor" ifadelerini kullandı.

“Kapı Kapı Dolaştık Ama Sesimizi Duyuramadık”

Grev kararının basit bir tercih olmadığını, son çare olarak alındığını vurgulayan Atalay, “Biz grevi amaç değil, araç olarak görüyoruz. Tüm yolları denedik, eylemler yaptık, mitingler düzenledik. Bakan’ın resmi açıklamasına rağmen somut bir adım atılmadı. Çarşamba günü greve çıkacak işçilerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bu süreçte yaşanan her şeyi belgeleriyle kamuoyuna açıklayacağız” dedi.

Atalay, aylar boyunca yetkililere ulaşmak için çaba gösterdiklerini belirterek, “Biz bu ülkede yalnız kaldık, sesimizi duymuyorlar, görmüyorlar” ifadeleriyle sürece tepkisini dile getirdi.