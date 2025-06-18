2024 yılında Türkiye'nin 62 milyonu aşkın turisti ağırladığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, turizmin Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Ancak son günlerde sosyal medyada yayılan bazı görüntülerin kamuoyunda haklı bir tepkiye yol açtığını belirtti.

Muğla’da Acil Güvenlik Zirvesi Yapılacak

Yerlikaya, sorunun çözümü için Bakan Yardımcısını, Emniyet Genel Müdürünü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısını görevlendirdiğini açıkladı. Bu kapsamda Muğla’da valilerin ve güvenlik birimlerinin katılımıyla önemli bir toplantı yapılacak.

Denetimler Artıyor: Karada, Denizde 7/24 Gözetim

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin karada ve denizde denetimlerini aralıksız sürdüreceğini kaydeden Yerlikaya, alınacak tüm önlem ve denetim sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağını belirtti.

2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır.



Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır.



Bu görüntüler asla kabul edilemez!



Bu konuyla ilgili Bakan… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 18, 2025