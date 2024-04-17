Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 31. yılında mezarı başında törenle anıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adnan Menderes'inde kabrini ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı. Yılmaz "Her ikisi de 'milletin adamı' sıfatı taşıyan, milletin gönlünde yer etmiş büyük siyaset ve devlet adamları. Rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz" dedi.

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 31. yıldönümünde Topkapı'daki mezarı başında İstanbul Valiliğinin düzenlediği törenle anıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, , İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, siyasi parti üyeleri ve Özal'ın çocukları Ahmet, Efe ve Zeynep Özal ile eşi Semra Özal katıldı. Tören, Turgut Özal'ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Ardından mezarına çelenk bırakıldıktan sonra İstanbul İl Müftüsü Arpaguş dua eti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, törenin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Yılmaz, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“ÜLKEMİZİN GELDİĞİ NOKTAYA ÖNEMLİ KATKILARI OLDU"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın, 8. Cumhurbaşkanımızın vefatının 31. seneyi devriyesi vesilesiyle Cumhurbaşkanlığımızı temsilen buradayız. Törene iştirak ettik. Aileye taziyelerimizi sunduk. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Milletimize de taziyelerimizi sunuyoruz. Çok büyük bir siyaset ve devlet adamı Turgut Özal. Ardından yine çok büyük, tarihi önemde işler gerçekleştirmiş Menderes ve arkadaşlarını da ziyaret etme imkanı buldum. Her ikisi de 'milletin adamı' sıfatı taşıyan, milletin gönlünde yer etmiş büyük siyaset ve devlet adamları. Rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz. İkisi de demokrasi ve kalkınma serüvenimizde, demokrasi ve kalkınma mücadelemizde çok önemli kilometre taşları. Bugün ülkemizin geldiği noktaya, demokraside, kalkınmada, dünyadaki konumunda geldiği noktaya önemli katkıları oldu" dedi.

"YAPTIKLARI İÇİN MİNNETTARIZ"

Yılmaz, "Rahmetli Turgut Özal, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesinde, dışa açılmada, ihracata dayalı bir ekonomi katılımı gerçekleştirmede büyük hizmetler yaptı. Yine bir askeri darbe sonrası demokrasiye geçiş sürecinde temel hakların, özgürlüklerin genişletilmesinde çok büyük reformlara imza attı. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamada, telekomünikasyon başta olmak üzere seksenli yıllarda dünyanın da ötesine giden, ortalamaların ötesine giden çok önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Bütün çabaları için, hem temel hak ve hürriyetler, demokrasi konusunda, hem de ülkemizin daha müreffeh hale gelmesi, halkımızın daha geniş hizmetlerden faydalanması noktasında yaptıkları için minnettarız. Bizlerde bu yolda devam ediyoruz. Ülkemizi çok yükseklere hem demokraside hem kalkınmada çok daha ileri seviyelere taşıma noktasında gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bir kez daha her iki siyaset ve devlet insanına, her iki milletin adamına rahmet diliyorum. Cenabı Allah mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aileleri başta olmak üzere, siyaset dünyası, birlikte siyaset yaptıkları camialar başta olmak üzere bütün milletimizin başı tekrar sağ olsun diyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.