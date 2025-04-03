ÇAVUŞ IŞIK

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlüğe bağlı Sakarya, Sivas ve Eskişehir Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere daimi işçi alımı için çağrı yaptı.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan ortalı olan www.ilanbis.bik.gov.tr’de yer alan ilan göre; adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 7 Nisan 2025 tarihine kadar yapabilecekler. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.

İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyinde ve ilan metninde belirtilen bölümden mezun olmak şartıyla, noter kurası ile belirlenecek. Belirtilen mesleğin bölümü dışında başvurular kabul edilmeyecek. Adayların belge kontrolü noter kura çekimi öncesinde kontrol edilerek kurum web sitesinden ilan edilecek. Başvurular ilişkin kesin sonuçlar 30 Nisan 2025 tarihinde kurum tarafından ilan edilecek.

Söz konusu alıma ilişkin detaylar ise şöyle:

MESLEK ALAN BÖLÜM ÇALIŞMA YERİ SAYI 1 MOTOR TAMİRCİLİĞİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ - Otomotiv Elektromekanik, - Otomotiv Gövde - İş Makineleri Eskişehir Bölge Müdürlüğü 43 2 BOYACILIK MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ - Otomotiv Boya Eskişehir Bölge Müdürlüğü 16 3 MEKANİKER - LOKOMOTİF RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğü 74 4 ELEKTRİKÇİ (GENEL) ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ, RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - Tüm Bölümler RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ - Elektrik - Elektronik Eskişehir Bölge Müdürlüğü 91 5 NC/CNC TEZGAH OPERATÖRÜ MAKİNE TEKNOLOJİSİ, MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğü 46 6 KALORİFER SU VE SIHHI TESİSATÇILIK TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME Eskişehir Bölge Müdürlüğü 7 7 KAYNAKÇI (OKSİJEN VE ELEKTRİK) METAL TEKNOLOJİSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğü 29 8 DÖŞEMİCİLİK MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI Sakarya Bölge Müdürlüğü 4 9 AHŞAP İŞLEMECİLİĞİ VE CAM İŞLERİ İŞÇİLİĞİ MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI Sakarya Bölge Müdürlüğü 6 10 MOTOR TAMİRCİLİĞİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ - Otomotiv Elektromekanik, - Otomotiv Gövde - İş Makineleri Sakarya Bölge Müdürlüğü 9 11 MEKANİKER-VAGON RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ - Mekatronik Sakarya Bölge Müdürlüğü 111 12 MAKİNİST İŞÇİLİĞİ RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ - Mekatronik Sakarya Bölge Müdürlüğü 2 13 TREN TEŞKİL İŞÇİLİĞİ RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ -Mekatronik Sakarya Bölge Müdürlüğü 5 14 ELEKTRONİK İŞÇİLİĞİ TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME Sakarya Bölge Müdürlüğü 2 15 KALORİFER SU VE SIHHI TESİSATÇILIK TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME Sakarya Bölge Müdürlüğü 2 16 KAYNAKÇI (OKSİJEN VE ELEKTRİK) METAL TEKNOLOJİSİ Sakarya Bölge Müdürlüğü 13 17 ELEKTRİKÇİ (GENEL) ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Sakarya Bölge Müdürlüğü 33 18 BOYACILIK MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ - Otomotiv Boya Sakarya Bölge Müdürlüğü 15 19 KAYNAKÇI (OKSİJEN VE ELEKTRİK) METAL TEKNOLOJİSİ Sivas Bölge Müdürlüğü 138 20 NC-CNC TEZGAH OPERATÖRÜ MAKİNE TEKNOLOJİSİ Sivas Bölge Müdürlüğü 70 21 MEKANİKER-VAGON MAKİNE TEKNOLOJİSİ, MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ Sivas Bölge Müdürlüğü 56 22 AHŞAP İŞLEMECİLİĞİ VE CAM İŞLERİ İŞÇİLİĞİ MOBİLYA VE İÇ TASARIM ALANI Sivas Bölge Müdürlüğü 4 TOPLAM 776