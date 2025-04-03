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ÇAVUŞ IŞIK

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlüğe bağlı Sakarya, Sivas ve Eskişehir Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere daimi işçi alımı için çağrı yaptı.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan ortalı olan www.ilanbis.bik.gov.tr’de yer alan ilan göre; adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 7 Nisan 2025 tarihine kadar yapabilecekler. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.

İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyinde ve ilan metninde belirtilen bölümden mezun olmak şartıyla, noter kurası ile belirlenecek. Belirtilen mesleğin bölümü dışında başvurular kabul edilmeyecek. Adayların belge kontrolü noter kura çekimi öncesinde kontrol edilerek kurum web sitesinden ilan edilecek. Başvurular ilişkin kesin sonuçlar 30 Nisan 2025 tarihinde kurum tarafından ilan edilecek.

Söz konusu alıma ilişkin detaylar ise şöyle:

MESLEK

ALAN

BÖLÜM

ÇALIŞMA YERİ

SAYI

1

MOTOR TAMİRCİLİĞİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

- Otomotiv Elektromekanik,

- Otomotiv Gövde

- İş Makineleri

Eskişehir Bölge Müdürlüğü

43

2

BOYACILIK

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

- Otomotiv Boya

Eskişehir Bölge Müdürlüğü

16

3

MEKANİKER - LOKOMOTİF

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

Eskişehir Bölge Müdürlüğü

74

4

ELEKTRİKÇİ (GENEL)

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ,

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

- Tüm Bölümler

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

- Elektrik - Elektronik

Eskişehir Bölge Müdürlüğü

91

5

NC/CNC TEZGAH OPERATÖRÜ

MAKİNE TEKNOLOJİSİ, MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ

Eskişehir Bölge Müdürlüğü

46

6

KALORİFER SU VE SIHHI TESİSATÇILIK

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

Eskişehir Bölge Müdürlüğü

7

7

KAYNAKÇI (OKSİJEN VE ELEKTRİK)

METAL TEKNOLOJİSİ

Eskişehir Bölge Müdürlüğü

29

8

DÖŞEMİCİLİK

MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI

Sakarya Bölge Müdürlüğü

4

9

AHŞAP İŞLEMECİLİĞİ VE CAM İŞLERİ İŞÇİLİĞİ

MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI

Sakarya Bölge Müdürlüğü

6

10

MOTOR TAMİRCİLİĞİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

- Otomotiv Elektromekanik,

- Otomotiv Gövde

- İş Makineleri

Sakarya Bölge Müdürlüğü

9

11

MEKANİKER-VAGON

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

- Mekatronik

Sakarya Bölge Müdürlüğü

111

12

MAKİNİST İŞÇİLİĞİ

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

- Mekatronik

Sakarya Bölge Müdürlüğü

2

13

TREN TEŞKİL İŞÇİLİĞİ

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

-Mekatronik

Sakarya Bölge Müdürlüğü

5

14

ELEKTRONİK İŞÇİLİĞİ

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

Sakarya Bölge Müdürlüğü

2

15

KALORİFER SU VE SIHHI TESİSATÇILIK

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

Sakarya Bölge Müdürlüğü

2

16

KAYNAKÇI (OKSİJEN VE ELEKTRİK)

METAL TEKNOLOJİSİ

Sakarya Bölge Müdürlüğü

13

17

ELEKTRİKÇİ (GENEL)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Sakarya Bölge Müdürlüğü

33

18

BOYACILIK

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

- Otomotiv Boya

Sakarya Bölge Müdürlüğü

15

19

KAYNAKÇI (OKSİJEN VE ELEKTRİK)

METAL TEKNOLOJİSİ

Sivas Bölge Müdürlüğü

138

20

NC-CNC TEZGAH OPERATÖRÜ

MAKİNE TEKNOLOJİSİ

Sivas Bölge Müdürlüğü

70

21

MEKANİKER-VAGON

MAKİNE TEKNOLOJİSİ, MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ

Sivas Bölge Müdürlüğü

56

22

AHŞAP İŞLEMECİLİĞİ VE CAM İŞLERİ İŞÇİLİĞİ

MOBİLYA VE İÇ TASARIM ALANI

Sivas Bölge Müdürlüğü

4

TOPLAM

776

Kaynak: HABER MERKEZİ