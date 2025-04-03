GONCAGÜL KONAŞ

Bilişim sektöründeki köklü değişimler, geleneksel firmaların çalışma sistemlerini ve karlılık oranlarını ciddi anlamda etkiliyor. Bilişim sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Gülbenk Bilişim Limited Şirketi sahibi Figen Gülbenk, sektörde yaşanan büyük değişimleri ve geleneksel firmaların bu değişime ayak uydurmakta yaşadığı zorlukları anlattı. Gülbenk, en önemli sorunlardan birinin internet satışlarının geleneksel büyük bayi sistemini devre dışı bırakması olduğunu vurguladı.

KURUMSAL VE PERAKENDE SATIŞ

Figen Gülbenk, firmanın faaliyet alanlarını anlatırken, “Biz bu sektörde Gülbenk Bilişim olarak hem kurumsal hem de perakende satış yapıyoruz. Kurumlarla çalışıyoruz, onların ihtiyaç duyduğu ürünleri tedarik ediyoruz.” dedi.

Portföylerinde bilgisayar, yazıcı, sunucu satışının yanı sıra virüs programları, muadil ve orijinal tonerler gibi çeşitli ürünlerin de bulunduğunu belirten Gülbenk, “Ayrıca teknik servis hizmeti de veriyoruz. Bilgisayar ve yazıcı gibi ürünlerin tamir ve bakımı konusunda destek sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KUR DALGALANMALARI BİZİ ÇOK ZORLUYOR”

Bilişim sektöründeki en önemli sorunlardan birinin, ürünlerin dolar ile alınıp TL ile satılması olduğuna dikkat çeken Gülbenk, “Kur dalgalanmaları bizi en çok zorlayan etkenlerden biri. Faturaları TL kesmek zorundayız ve herhangi bir kur farkı faturası gündeme dahi gelemiyor.” dedi.

Ayrıca, çok sayıda alternatif firmanın bulunmasının rekabeti zorlaştırdığını belirterek, “Önceden büyük üretici firmaların belirli bayileri ve distribütörleri vardı. Ancak şu an herkes her yere satış yapabiliyor. Bu da bizim gibi firmaların sektördeki varlığını zorlaştırıyor.” diye konuştu.

“DİJİTAL SATIŞLAR GELENEKSEL BAYİLİK SİSTEMİNİ ZORLUYOR”

Gülbenk, bilişim ürünleri pazarındaki en önemli değişimin internet satışlarının yaygınlaşması olduğunu belirterek, “Eskiden büyük bayiler stok yapar, firmalara ürün tedarik ederdi. Ancak internet satışlarıyla birlikte artık herkes her yere satış yapabiliyor. Bizim aldığımız bayi fiyatlarıyla son kullanıcıya satılan fiyatlar aynı noktaya geldi. Bu, bizim gibi firmaların büyük stoklarla çalışmasını imkansız hale getirdi.” dedi.

E-TİCARETİN GETİRDİĞİ SORUNLAR

Dijital dönüşüm ve e-ticaretin sektörde ciddi bir dönüşüm yarattığını belirten Gülbenk, “İnternet satışları nedeniyle firmalar stoklu çalışamaz hale geldi. Çünkü bir ürünü stokladığınızda fiyatı 3 hafta içinde düşüyor ve zarar ediyorsunuz” dedi.

Özellikle büyük e-ticaret sitelerinin sunduğu fiyat avantajları nedeniyle geleneksel bayilerin zorlandığını belirten Gülbenk, “Benim bayi fiyatına aldığım ürün, internet sitelerinde son kullanıcıya aynı fiyata hatta daha ucuza satılıyor. Bu durumda bizim gibi firmaların rekabet edebilmesi çok zor.” ifadelerini kullandı.

“2 YILDIR KREDİ KARTI KOMİSYONLARI VE VADE FARKLARI ÇOK ARTTI”

Son yıllarda artan kredi kartı komisyon oranlarının firmaları zorladığına dikkat çeken Gülbenk, “Yaklaşık 1,5 - 2 yıldır kredi kartı komisyonları ve vade farkları çok arttı. Tek çekimde bile vade farkı alınıyor. Finansal gücünüz bir noktaya kadar dayanabiliyor ve sonrasında tıkanma yaşıyorsunuz.” dedi.

Çek ve senetlerin de önceden yaygın kullanıldığını ancak artık firmaların bu yönteme güvenmediklerini belirten Gülbenk, “Hem biz hem de müşterilerimiz çek ve senet konusunda çekinerek hareket ediyor. Bu da nakit akışında sıkıntı yaratıyor” dedi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELER

Bilişim sektörüne yeni girecek gençlere de seslenen Gülbenk, “Çok çalışmaları gerekiyor. Bizim dönemimizde işi öğrenmek için geceler boyu çalıştığımız olurdu.” diyerek, gençlerin sabırlı ve azimli olmaları gerektiğini vurguladı.

Gençlerin çoğunun masa başı işlerde çalışmak istediğini belirten Gülbenk, “Ancak önce sektörü iyice öğrenmek ve çok çalışmak gerekiyor. Bizler yeni eleman yetiştirmek istiyoruz ancak disiplinli ve istikrarlı çalışma önemli.” ifadelerini kullandı.

Son olarak, “Sektörüme çok bağlıyım ve hiç değiştirmeyi düşünmedim. Ancak rekabet koşulları ve finansal zorluklar giderek artıyor.” diyerek sektördeki değişimlere dikkat çekti.