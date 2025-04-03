M. UMUT KARAKÜLAH

45 yıldır arıcılık mesleğini sürdüren Ankara Arıcılık Birliği Başkanı ve iş insanı Selçuk Solmaz, yaşam kalitesinin arttırılması için arı ürünlerinin kullanılmasını tavsiye etti.

Solmaz “Arı sütü, polen, propolis ve bal tüketerek kaliteli bir yaşam sürdürebilirsiniz. Bu ürünlerin insan yaşamında çok büyük önemi vardır. Vücudun ihtiyacı olan aminoasitler, vitaminler, protein ve birçok besin kaynağını da barındırmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde kullanılan arı ürünleri, apiterapi olarak da adlandırılmaktadır. Günümüzde birçok rahatsızlıkta doktor kontrolü ile kullanılan apiterapi ürünleri çok fazla ilgi görüyor. Çocuklarda kemik, zeka ve beden gelişiminde, yetişkinlerde ise yaşam kalitesini arttırmaya varan her alanda kullanılıyor.” diye konuştu.

“BAL ÜRETİMİNDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ”

Ankara Arıcılık Birliği Başkanı ve iş insanı Selçuk Solmaz, “Ülkemiz bal verimi ve apiterapi ürünleri üretiminde dünyada 3. sırada yer alırken kovan sayısı bakımından da dünyada 2. sırada yer almaktadır. Ballı bitkilerin yüzde 75’ü ülkemizde bulunmaktadır. Dünyanın en güzel coğrafyasına sahip ülkemizde en kaliteli ballar üretilmektedir.” şeklinde konuştu.

“Türkiye bal üretimi konusunda önemli bir yere sahip” diyen Solmaz, arıcılığın ülke ekonomisinde, kalkınmada ve üretimde her geçen gün değeri artan meslekler arasında olduğunu da sözlerine ekledi.