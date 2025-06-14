Kaza, sabah saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolu Mercimek köyü mevkisinde yaşandı. Osman B. idaresindeki 23 AFR 548 plakalı otomobil ile Zeynel P.'nin kontrolündeki 44 FS 352 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın Zeynel P.'nin kullandığı otomobil, savrulup istinat duvarına çarptı. Meydana gelen kazada her iki araçtaki 7 kişi yaralandı. İstinat duvarına çarpan otomobilde ağır yaralanan Zeynel P. ve Deniz G., AFAD ekiplerinin çalışmasıyla birlikte sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrasında Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kazada ağır yaralanan Zeynel P. Elazığ'a sevk edilirken, diğer ağır yaralı Deniz G. yoğun bakım ünitesine alındı. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)-