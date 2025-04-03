TÜİK verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Mart 2025’te yıllık yüzde 23,50 arttı. Aylık artış yüzde 1,88 olarak kaydedildi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada,

"Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,50 arttı, aylık %1,88 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,23 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %23,14 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %30,89 artış, imalatta %23,14 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %21,15 artış ve su temininde %58,02 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %19,78 artış, dayanıklı tüketim mallarında %32,91 artış, dayanıksız tüketim mallarında %30,89 artış, enerjide %16,98 artış ve sermaye mallarında %23,14 artış olarak gerçekleşti.



Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %2,12 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,52 artış, imalatta %2,12 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,87 azalış ve su temininde %2,92 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,28 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,19 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,26 artış, enerjide %1,17 azalış ve sermaye mallarında %2,53 artış olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verildi."