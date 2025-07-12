Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 1 Ağustos’tan itibaren Avrupa Birliği (AB) ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 30 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Trump, Meksika’nın ABD’ye yönelik yasa dışı uyuşturucu trafiğinde etkili olduğunu savunarak bu duruma karşı ekonomik önlemler alınacağını ifade etti. Avrupa Birliği ile yaşanan ticaret dengesizliğine de dikkat çeken Trump, yeni vergi kararının bu dengesizliği gidermeyi amaçladığını belirtti.

Trump’ın açıklamasına göre, uygulanacak yeni tarifeler, ABD’nin dış ticaret politi