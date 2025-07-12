Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Eski ve deforme olmuş asfaltlar kazınarak yerine sıcak asfalt serimi yapılırken, yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde asfalt serim işlemleri iş makineleriyle sistemli şekilde yürütülüyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından sürdürülen altyapı yenilemelerinin tamamlandığı bölgelerde ise Keçiören Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleriyle koordineli biçimde üstyapı düzenlemelerini sürdürüyor. Asfalt çalışmalarının yanı sıra kaldırım, bordür ve peyzaj uygulamalarıyla da yollar ve çevre düzenlemeleri güncelleniyor.

“Ulaşım Güvenliğini Artırmak Önceliğimiz”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, ilçe genelinde yürütülen çalışmaların ulaşım güvenliğini artırmayı ve mahallelerde modern bir çevre düzeni oluşturmayı amaçladığını belirtti. Özarslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yollarda gerçekleştirilen asfalt serimi, kaldırım ve bordür yenileme ile peyzaj düzenlemeleriyle birlikte hem araç hem de yaya ulaşımı açısından daha uygun bir zemin oluşturuyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımız, planlama doğrultusunda ilçe genelinde devam edecek. Bu süreçte kurumlar arası iş birliğine dayalı bir yaklaşım benimsiyoruz.”

Keçiören’deki çalışmaların etaplar halinde farklı mahallelerde sürdürüleceği bildirildi.