ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İran’a yönelik askeri operasyonu doğrulayan Trump, “Fordo Nükleer Tesisi’ni yok ettik. İran bir daha nükleer silah sahibi olamayacak” dedi. Trump, İran ile gelecek hafta görüşeceğini belirterek, "Belki bir anlaşma yapabiliriz" açıklamasında bulundu.

İsrail-İran gerilimine değinen Trump, “Tarihi bir ateşkes sağladık. İran'a mükemmel bir operasyon yaptık. ABD bunu tek başına gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

“NATO Harcamalarında Tarihi Artış”

NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına da değinen Trump, “Yüzde 5’lik harcama hedefini ben sağladım. Bu bir tarihi dönüm noktası” dedi. Avrupa’nın güvenlikte daha fazla sorumluluk alacağını belirten Trump, “Ukrayna’daki şehirler vuruluyor. İnsanlar ölüyor, bu durmalı. Topladığımız para silahlara gidecek ve bu silahlar ABD malı olacak” dedi.

“Putin'le Savaşı Bitirmek İçin Görüşeceğim”

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin de konuşarak, “Zelenskiy cesur biri ancak onunla ateşkesi konuşmadık. Putin’le savaşı sona erdirmek için görüşeceğim” dedi. Rusya lideri Vladimir Putin’in kendisini aradığını belirten Trump, “İran ve İsrail arasında yardımcı olabileceğini söyledi. Ben de ona, 'Rusya-Ukrayna konusunda yardım et' dedim” ifadelerini kullandı.

“İspanya'ya Çifte Vergi Getireceğim”

Trump, zirvede en çok tepki gösterdiği ülkelerden birinin İspanya olduğunu söyleyerek, “İspanya bu harcamayı kabul etmedi. Bu yüzden onlara ticaret anlaşmasında iki kat vergi koyacağım” dedi. Ancak İspanya halkını sevdiğini vurgulamayı da ihmal etmedi.

“Savunma Bakanlığı'nın Adı Savaş Bakanlığı Olsun”

ABD ordusunun İran’daki nükleer tesislere düzenlediği operasyonu överek, “Pilotlarımız kahraman. Savunma Bakanlığı’nın adını belki de ‘Savaş Bakanlığı’ yapabiliriz” dedi.

“Savaşı 24 Saatte Bitiririm Derken…”

Trump, sık sık gündeme gelen “Savaşı 24 saatte bitiririm” sözlerine de açıklık getirerek, “Elbette bu bir deyim. Gerçek anlamda 24 saatten bahsetmedim. Ancak bu savaşı bitirmek, İran ve İsrail arasındaki çatışmayı bitirmekten çok daha zor” dedi.