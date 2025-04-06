ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın "büyük ve güzel" olarak tanımladığı trilyon dolarlık vergi indirimi ve federal harcama kesintilerini içeren yasa tasarısını onayladı. 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat ve 2 bağımsız senatörden oluşan Senato’da yapılan oylama sonucunda, tasarı 48'e karşı 51 oyla kabul edildi. Ancak, bazı Cumhuriyetçi senatörler tasarıya karşı çıkmıştı. Bunlar arasında Maine Eyaleti Senatörü Susan Collins ve Kentucky Senatörü Rand Paul yer alıyordu.

Senatodan geçen bu önemli yasa tasarısı, şimdi ABD Temsilciler Meclisi'ne gönderilecek. Tasarının, önümüzdeki hafta Meclis'te oylanması ve nihai olarak kabul edilmesi bekleniyor. Eğer Temsilciler Meclisi de tasarıyı onaylarsa, yasa Trump’ın masasına gidecek ve imzalanarak yürürlüğe girecek. Bu süreç, özellikle vergi indirimi ve federal harcama kesintileri konusunda önemli değişikliklere yol açabilir.