Pamukova ilçesi Çilekli Mahallesi Karacasu Yaylası’nda Pınar Köse’ye ait evde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracı ve arazözle müdahale edilen yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında evde bulunan H.U., A.B., H.B. ve H.A. dumandan etkilendi. 4 kişi, ambulanslarla Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Şömineden çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme sürüyor.