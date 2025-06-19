Trump, bu sürenin sonunda bir Amerikan şirketine satış gerçekleşmezse, TikTok’un tamamen yasaklanabileceğinibelirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “TikTok'un kapanış tarihini 17 Eylül 2025'e kadar uzatacak başkanlık kararnamesini az önce imzaladım” ifadelerini kullandı. Böylece uygulamaya ikinci kez süre tanınmış oldu. Daha önce 4 Nisan’da 75 günlük bir erteleme kararı alınmıştı.

ABD'de TikTok Krizi Devam Ediyor

TikTok, 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren yasa kapsamında Amerikan bir firmaya satılmadığı için geçici olarak kapatılmış, aynı gün erişime yeniden açılmıştı. Trump ise ilk gününde bu yasağın 75 günlüğüne askıya alınmasınısağlamıştı.

Trump, TikTok’un tamamen yasaklanmasından yana olmadığını vurgulayarak, "TikTok’un en az yüzde 50’si ABD’li bir şirkete satılmalı" dedi. Çin’in satışa onay vermemesi halinde ise, tarifeler yoluyla baskı kurulabileceği mesajını verdi:

“Vermezlerse Çin'e tarife koyarız.”

Trump ayrıca, Çin'in satışa onay vermesi karşılığında tarife indirimi seçeneğini masada tutabileceklerini de ifade etti.

TikTok’un akıbeti hem teknoloji dünyasında hem de ABD-Çin ilişkileri ekseninde merakla takip ediliyor. Gözler şimdi uygulamanın potansiyel alıcıları ve Çin’in vereceği yanıtta.