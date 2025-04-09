ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki törende, enerji sektörüne dair ve ülkede temiz kömür endüstrisini yeniden canlandırmaya ilişkin kararnameleri imzaladı. İmza töreninde konuşan Trump, göreve başladığı ilk gün Ulusal Enerji Acil Durumu ilan ettiğini belirterek, Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini anımsattı.

Eski Başkan Joe Biden ve Kongre Demokratlarının dört yıl boyunca Amerikan kömür endüstrisini ortadan kaldırmaya çalıştığını öne süren Trump, ‘Demokratların yeşil yeni aldatmacasının’ istihdamı öldürdüğünü ve fiyatların yükselmesine neden olduğunu savundu. Trump, bu arada Çin'in her hafta iki kömür santrali açtığını ve diğer ülkelerin de aynı şekilde kömüre çok güçlü bir şekilde geri döndüğünü bildirdi.

Trump, Almanya'nın yeşil enerjiye döndüğünü kaydederek, “Hem de çok yeşile. O kadar çevreci oldular ki neredeyse iflas edeceklerdi. Rüzgara geçtiler ama rüzgar çok fazla esmiyordu. Biliyorsunuz, yeşil yeni aldatmaca Almanya'yı da vurdu ve tahmin edin ne oldu? Şimdi kömüre geri döndüler” diye konuştu.

Kömür işletmelerinin feshedilemeyeceğine dair garanti vereceklerini de vurgulayan Trump, kömür madenciliği için kiralama işlemlerini hızlandıracaklarını ve izinleri kolaylaştıracaklarını söyledi.

Çevresel ısı artışı konusunda endişelenmeye gerek olmadığını aktaran Trump, asıl endişelenilmesi gereken konunun da ‘nükleer ısı’ sorunu olduğunu bildirdi.