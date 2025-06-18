Trump, İran’ın büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, “İran bizimle müzakere etmek istiyor, hatta Beyaz Saray’a gelmeyi bile teklif ettiler” dedi. Ancak ardından ekledi: “Onlara artık çok geç olduğunu söyledim.”

Trump’ın dikkat çeken sözlerinden biri de İran'ın savunma kapasitesiyle ilgili oldu:

"İran şu an tamamen savunmasız, hava savunmaları yok."

Bununla birlikte ABD Başkanı, konuşmasının devamında "Aslında müzakere için hiçbir zaman geç değildir" diyerek önceki açıklamalarına göre daha yumuşak bir mesaj verdi.

İran’ın koşulsuz teslim olmayacağına dair lideri Ayetullah Ali Hamaney’in açıklamalarına da yanıt veren Trump, “İyi şanslar diliyorum” demekle yetindi.

Trump ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile her gün görüştüğünü belirterek, “Ona devam etmesini söyledim” ifadesini kullandı. Ancak ABD’nin İsrail’e daha fazla yardım gönderip göndermeyeceği konusunda herhangi bir söz vermediğini vurguladı.

Son olarak Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye de değindi. Putin’in kendisine İsrail-İran geriliminde arabuluculuk yapmayı teklif ettiğini, ancak kendisinin “Önce Rusya’ya arabuluculuk yap, sonra düşünürsün” diyerek bu öneriyi geri çevirdiğini ifade etti.

Trump’ın açıklamaları, İsrail-İran hattındaki kriz derinleşirken, ABD’nin nasıl bir tutum takınacağına dair soru işaretlerini artırdı.