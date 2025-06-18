Ay-yıldızlı ekip, maça Teaira McCowan'ın etkili oyunu ve boyalı alandaki üstünlüğüyle hızlı başladı. İlk çeyrek 23-22 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta savunmasını sıkılaştıran Milliler, Olcay Çakır Turgut’un kritik sayılarıyla soyunma odasına 44-36 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte hücumda zaman zaman tıkanan A Milliler, yine de skoru koruyarak son çeyreğe 54-48 önde girmeyi başardı. Ancak son periyotta Fransa’nın agresif savunması ve Salaun’un skorer performansı (22 sayı) üstünlüğü el değiştirdi.

McCowan’ın 20 sayılık katkısı, Olcay Çakır’ın 18 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Son anları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Türkiye, 2 sayı farkla 69-71 yenildi.

Skor Dağılımı

Türkiye: McCowan 20, Olcay Çakır Turgut 18, Gökşen Fitik 8, Sevgi Uzun 8, Şerife Alperi Onar 7, Tilbe Şenyürek 3, Sinem Ataş 3, Derin Erdoğan 2

Fransa: Salaun 22, Ayayi 14, Rupert 10, Toure 8, Lacan 6, Brochant 6, Astier 3, Tabdi 2

Mücadelenin Hakemleri

Ariadna Chueca (İspanya), Geert Jacobs (Belçika), Natasa Dragojevic (Karadağ)