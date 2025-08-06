Trump, Gazze'deki insani durumun kötüleştiğine dikkat çekerek, Gazze halkına gıda yardımı sağlanması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. “Şu anda oradaki insanlara yiyecek sağlamak için çabalıyoruz. Gazze halkı açıkça gıda konusunda iyi durumda değil. Ben buna odaklandım,” ifadelerini kullandı.

ABD, İsrail ve Arap Ülkeleri İş Birliği

Başkan Trump, Gazze'ye gıda yardımlarının dağıtılması konusunda İsrail ile iş birliği içinde olduklarını söyledi. Ayrıca bazı Arap ülkelerinin de bu yardımlara mali destek vereceğini duyurdu.

Gelişmeler Yakından Takip Ediliyor

Trump’ın açıklamaları, ABD’nin Gazze’deki krize yaklaşımında insani yardımların ön planda olduğunu gösterdi. Ancak İsrail’in olası askeri planlarına ilişkin Washington’un tavrı belirsizliğini koruyor.