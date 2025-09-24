Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş kaydettiğini açıkladı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık. Bu, son 12 yılın en yüksek seviyesi” dedi.

Ana Liman Türkiye, Yeni Rotalarla Büyüyor

Bakan Ersoy, ana liman olarak Türkiye’yi tercih eden sefer sayısındaki artışın yabancı ziyaretçilerin daha uzun süre ülkemizde konaklamasını sağladığını belirtti. Kuşadası ve İstanbul’un yanı sıra Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun ve Marmaris gibi yeni rotalar sayesinde Türkiye limanları, kruvaziyer gemilerinin gözde duraklarından biri haline geldi. Galataport İstanbul’un da bu başarıya önemli katkı sağladığını vurguladı.

Ağustos Ayında Rekor Yolcu Sayısı

2024 yılında 753 olan sefer sayısı, bu yıl yüzde 17 artışla 878’e ulaştı. Yolcu sayısı ise 2023’e göre yüzde 56, 2024’e göre yüzde 18 artış gösterdi. Sadece Ağustos ayında 357.646 yolcu ile tarihin en yüksek aylık rekoru kırıldı. Bakan Ersoy, kruvaziyer turizminin büyümesinde liman altyapılarının güçlendirilmesi ve yatırımların hayata geçirilmesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın katkılarının önemine dikkat çekti.

Turizm Gelirlerinde Büyük Artış

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuşadası, İstanbul, Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun ve Marmaris’in kruvaziyer rotalarına eklenmesiyle liman kentlerinde turizm gelirlerinde ciddi artış sağlandığı ifade edildi. Çanakkale’nin Gelibolu Yarımadası, Sinop’un doğal güzellikleri, Trabzon’un yaylaları ve Sümela Manastırı, Samsun’un sahili ve kültürel mirası ile Marmaris’in eşsiz koyları, kruvaziyer yolcularına farklı deneyimler sunuyor.

Yüzde 130’luk Artış Bekleniyor

İstanbul’da Galataport’un katkısıyla kruvaziyer turizminin büyümesinin sürdüğü belirtiliyor. Kruvaziyer yolcularının yüksek harcama potansiyeli, İstanbul’un turizm gelirlerine dikkat çekici katkı sağlıyor. Yılın ilk 8 ayında ulaşılan veriler, sezon sonunda 600 bin yolcu hedefine ulaşılacağını ve geçen yıla göre yüzde 130’luk bir artışın gerçekleşeceğini öngörüyor.

Türkiye, kruvaziyer turizminde artık sadece Akdeniz’in değil, dünyanın da en cazip destinasyonlarından biri konumuna yükseliyor.