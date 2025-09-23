Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği, doğrudan görüşmeye istekli olduğunu kaydeden mektubu aldıklarını bildirdi. Leavitt, "Bu mektupta Maduro'nun tekrarladığı birçok yalan vardı. Trump yönetiminin Venezuela konusundaki tutumu değişmedi” dedi.

Leavitt, Maduro'nun görüşme çağrısının reddedildiğini vurgulayarak, Trump yönetiminin, Maduro hükümetini ‘yasa dışı’ gördüğünü aktardı.

Kaynak: DHA