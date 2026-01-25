Trump, söz konusu silahın karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını belirterek, saldırının bu sayede başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Silah hakkında konuşmasının yasak olduğunu vurgulayan Trump, “Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları, Venezuela’ya yönelik saldırıda ileri teknolojiye sahip yeni silahların kullanıldığıiddialarını yeniden gündeme getirdi. “Discombobulator” adı verilen silahın detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.